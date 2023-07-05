Dreiste Raser – Motorradkontrolle Goslar Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.07.2023: Dreiste Raser – Motorradkontrolle Goslar
60 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 12
Oberharz, ein Paradies für Motorradfahrer. Sascha Bergmann und Leonie Linder von der Polizei Clausthal-Zellerfeld kontrollieren heute, ob sich alle an die Geschwindigkeit halten. Schon nach wenigen Minuten fällt ihnen der erste Motorradfahrer auf – mit 100 statt erlaubten 60 km/h. Mit welcher Strafe muss der Mann rechnen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
