Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Vater wird von eigenem Sohn geschlagen – Rettungssanitäter München

Kabel EinsFolge vom 19.05.2023
Vater wird von eigenem Sohn geschlagen – Rettungssanitäter München

Vater wird von eigenem Sohn geschlagen – Rettungssanitäter MünchenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.05.2023: Vater wird von eigenem Sohn geschlagen – Rettungssanitäter München

61 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12

Nachtschicht für die Rettungssanitäter Klaus Hippe und Moritz Ecker in München. Ihr erster Einsatz: Maxvorstadt. Ein Mann wurde von seinem Sohn geschlagen. Sein Motiv: Geld. Um sicherzustellen, dass der Mann keine größeren Verletzungen hat, wollen sie ihn mit ins Krankenhaus nehmen. Doch der weigert sich. Und: In Bremervörde läuft ein Orientierungsoser älterer Mann mitten auf der Straße. Zwei vorbeifahrende helfen ihm und rufen die Polizei.

Alle verfügbaren Folgen