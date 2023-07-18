Geschmolzenes Eis und lange Wartezeit – Undercover Eistest – Mirko Reeh KölnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.07.2023: Geschmolzenes Eis und lange Wartezeit – Undercover Eistest – Mirko Reeh Köln
60 Min.Folge vom 18.07.2023Ab 12
Die Eiszeit hat wieder angefangen. Koch Mirko Reh ist undercover unterwegs, um in Köln verschiedene Eisdielen auf Geschmack, Konsistenz und Service zu testen. Die Besonderheit hierbei: er testet die Eisdielen mit den schlechtesten Bewertungen im Internet. Und: Die Notfallsanitäter Andre Hahn und Dominik Fengler von der Feuer– und Rettungswache 5 in Düsseldorf treten ihren 24 Stunden Dienst an. Sie werden zu einem Unfall gerufen: ein PKW ist mit einem E-Roller zusammengestoßen.
