Die Eiszeit hat wieder angefangen. Koch Mirko Reh ist undercover unterwegs, um in Köln verschiedene Eisdielen auf Geschmack, Konsistenz und Service zu testen. Die Besonderheit hierbei: er testet die Eisdielen mit den schlechtesten Bewertungen im Internet. Und: Die Notfallsanitäter Andre Hahn und Dominik Fengler von der Feuer– und Rettungswache 5 in Düsseldorf treten ihren 24 Stunden Dienst an. Sie werden zu einem Unfall gerufen: ein PKW ist mit einem E-Roller zusammengestoßen.

