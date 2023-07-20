Schmutzige Fahrzeuge und Blechschäden – Taxikontrolle Hannover!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.07.2023: Schmutzige Fahrzeuge und Blechschäden – Taxikontrolle Hannover!
61 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
600 Taxen sind in Hannover unterwegs. Wöchentlich prüfen die Kontrolleure die Flotte auf Schäden. Wir begleiten die Taxikontrolleure Heiko Arnemann und Sasan Mehraein bei ihrer Aufsichtsfahrt im Stadtgebiet von Hannover. Und: In Mönchengladbach sind die Mülldetektive Sandro Blank und André Kehrbusch auf der Jagd nach Müllsündern. Sie kümmern sich um illegale Müllkippen und verwarnen bei ihrer Streife Bürger die ihren Müll im Vorbeigehen achtlos wegwerfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen