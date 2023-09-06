Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten Steak

Kabel EinsFolge vom 06.09.2023
Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten Steak

Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten SteakJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.09.2023: Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten Steak

32 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12

Poing in Bayern: Hier findet heute die zweite Poinger Grillmeisterschaft statt. Sieben Teams kämpfen um den Pokal und um einen Startplatz bei der deutschen Grillmeisterschaft. Organisator und Wächter über das Reglement der Meisterschaft ist Jurymarschall Ulrich Wette. Mit drei verschiedenen Gängen müssen die Teilnehmer überzeugen.

Alle verfügbaren Folgen