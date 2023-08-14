Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 14.08.2023
61 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 12

Da sie auf zwei Rädern schneller und wendiger im Stadtverkehr sind, haben die Polizisten Patrick und Sebastian den Streifenwagen gegen E-Bikes getauscht. Achtung Kontrolle begleitet die beiden Polizisten an ihrem Arbeitstag in Kaufbeuren. Dort ahnden sie an einer Kreuzung mehrere Rotlichtverstöße und müssen einige Strafen verhängen.

