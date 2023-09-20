Fahrservice für Betrunkene - Der Wiesn-TaxifahrerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.09.2023: Fahrservice für Betrunkene - Der Wiesn-Taxifahrer
33 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 12
Hochsaison für den Münchner Taxifahrer Paul Rusch. Für das 65-Jährige Münchener Urgestein sind die Wochen des Oktoberfests die lukrativste Zeit des Jahres. Bis in die frühen Morgenstunden ist er rund um das größte Volksfest der Welt unterwegs und muss genau darauf achten, wen er als Fahrgast mitnimmt. Doch böse Überraschungen erlebt er immer wieder…
