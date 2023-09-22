Die Polizei im Wiesn-Einsatz - BuPo München, Hackerbrücke Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.09.2023: Die Polizei im Wiesn-Einsatz - BuPo München, Hackerbrücke
33 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 12
München ist zur Wiesn im Ausnahmezustand. Für die Bundespolizei München bedeutet diese Zeit mehr Arbeit: Teamleiter Stephan Schlott ist mit seiner Sonderheit auf der Hackerbrücke nahe des Hauptbahnhofs stationiert. Hier müssen sie die Massen an Fußgängern, die alle zum Oktoberfest wollen, mit einem Einsatzbus, Mikrofon und Musik in Schach zu halten.
