Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.10.2023: Grabscher erwischt - Türsteher Olivia Jones
33 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 12
Ralf Kindtner und Dennis Schmidt sind Türsteher bei der Olivia Jones Bar auf der Reeperbahn in Hamburg. Ein junger Mann läuft an ihnen vorbei und begrabscht dabei eine Gruppe junger Frauen. Ralf Kindtner nimmt sofort die Verfolgung auf.
