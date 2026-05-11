Themen u. a.: Currywurst-Check – Markus Grimm testet Festival-KreationenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.05.2026: Themen u. a.: Currywurst-Check – Markus Grimm testet Festival-Kreationen
61 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Drei Tage im Jahr wird Neuwied in Rheinland-Pfalz zum Hotspot für Currywurst-Fans. Food-Tester und Influencer Markus Grimm probiert für „Achtung Kontrolle“ die ausgefallensten Varianten – von der süßen Bubblegum-Currywurst bis zur würzigen Griechenland-Version mit Feta, Oliven und Chili. Nach jeder Currywurst bewertet er Geschmack und Kreativität. Welche Kreation überzeugt am meisten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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