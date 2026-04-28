Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladen
60 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Der Leopard 2 A7V ist der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr. Mit neun dieser Schwergewichte geht es für das Panzerbataillon 104 auf eine Gefechtsübung. Doch dafür müssen die Panzer über die Autobahn und durch eine Ortschaft zum Verladebahnhof. Für die Besatzung und Panzerkommandant Philipp eine besondere Herausforderung. Denn Kampfpanzer im öffentlichen Straßenverkehr bringen viele Herausforderungen mit sich.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins