Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.04.2026: Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!
61 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Bei einer groß angelegten Kontrolle an der A5 in Karlsruhe kontrolliert die Polizei Karlsruhe einen Reisebus aus Madrid. Sprachbarrieren, Chaos beim Gepäck – und plötzlich stellt sich heraus, dass bei den Fahrern etwas nicht stimmt. Die gemeinsame Kontrolle von Zoll, Polizei und Bundespolizei zieht sich in die Länge. Können die Polizisten die Situation klären?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen