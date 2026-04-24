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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Alkohol- und Drogenkontrolle Cuxhaven

Kabel EinsFolge vom 24.04.2026
Thema u.a.: Alkohol- und Drogenkontrolle Cuxhaven

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.04.2026: Thema u.a.: Alkohol- und Drogenkontrolle Cuxhaven

60 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Großangelegte Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei Cuxhaven. Dirk Kisser und Marius Masia kontrollieren zufällig ausgewählte Fahrzeuge. Schon beim ersten Fahrer schlägt der Drogentest an Der niederländische Fahrer streitet jedoch alles ab. Können die Polizisten dem Fahrer einen Drogenmissbrauch nachweisen?

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