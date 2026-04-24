Thema u.a.: Alkohol- und Drogenkontrolle CuxhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.04.2026: Thema u.a.: Alkohol- und Drogenkontrolle Cuxhaven
60 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Großangelegte Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei Cuxhaven. Dirk Kisser und Marius Masia kontrollieren zufällig ausgewählte Fahrzeuge. Schon beim ersten Fahrer schlägt der Drogentest an Der niederländische Fahrer streitet jedoch alles ab. Können die Polizisten dem Fahrer einen Drogenmissbrauch nachweisen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen