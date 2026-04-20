Thema u.a.: Mirko Reeh testet Scones in London und Midnight Bazar in MünchenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.04.2026: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Scones in London und Midnight Bazar in München
62 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Hello from London! In der britischen Hauptstadt hat die Tea Time Tradition – und die beliebten Scones gehören dabei einfach dazu. Doch nicht überall schmecken die süßen Backwaren so, wie man es erwartet. Foodtester Mirko Reeh nimmt drei der am schlechtesten bewerteten Cafés Londons genauer unter die Lupe. Können die Scones ihn doch überzeugen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen