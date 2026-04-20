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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Mirko Reeh testet Scones in London und Midnight Bazar in München

Kabel EinsFolge vom 20.04.2026
Thema u.a.: Mirko Reeh testet Scones in London und Midnight Bazar in München

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.04.2026: Thema u.a.: Mirko Reeh testet Scones in London und Midnight Bazar in München

62 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Hello from London! In der britischen Hauptstadt hat die Tea Time Tradition – und die beliebten Scones gehören dabei einfach dazu. Doch nicht überall schmecken die süßen Backwaren so, wie man es erwartet. Foodtester Mirko Reeh nimmt drei der am schlechtesten bewerteten Cafés Londons genauer unter die Lupe. Können die Scones ihn doch überzeugen?

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