Airport Security USA - Folge 006Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 17.04.2026: Airport Security USA - Folge 006
42 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Am Flughafen von San Francisco wird ein Mann verhaftet, der kiloweise Cannabis ins Vereinigte Königreich schmuggeln wollte, wo Marihuana, anders als in Kalifornien, illegal ist. Großeinsatz in Detroit: US-Zoll- und Grenzbeamte filzen in einer 100-Prozent Kontrolle ein Flugzeug aus Mexiko, samt Passagieren und Gepäck. In Honolulu entdeckt der Zoll raubkopierte Bagger. Und: Am Flughafen Newark scheitert ein Dominikaner, nach 29 Jahren in den USA, an der Wiedereinreise. Willkommen in den USA.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt