Frische Knochen

20th CenturyStaffel 2Folge 15
Folge 15: Frische Knochen

44 Min.Ab 16

In einem Durchgangslager für haitianische Flüchtlinge kommt es zu einer Reihe von scheinbar unmotivierten Selbstmorden. Als Mulder und Scully inmitten der feindseligen Lageratmosphäre die Ermittlungen aufnehmen, sehen sie sich plötzlich mit mysteriösen Leichendiebstählen und wiederauferstandenen Zombie-Soldaten konfrontiert. Dabei spielt offensichtlich ein gewisser Beauvais, der eine Gruppe von Lagerinsassen anführt, eine Rolle. Er scheint ein Vodoo-Zauberer zu sein ...

