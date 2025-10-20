Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Sophie
43 Min.Ab 12
Als ein Straßenarbeiter zerquetscht aufgefunden wird, schreibt man einem aus dem örtlichen Zoo entflohenen Elefanten die Schuld zu. Allerdings hat niemand am Tatort einen Elefanten gesehen und als Mulder und Scully die Ermittlungen aufnehmen, häufen sich die tödlichen Überfälle von unsichtbaren "Phantomtieren". Schließlich findet man die Leichen der Tiere, die die Angriffe verübt haben, viele Kilometer weit vom Tatort entfernt - und stellt fest, dass sie alle schwanger waren ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
