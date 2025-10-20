Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Sophie

20th CenturyStaffel 2Folge 18
Sophie

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 18: Sophie

43 Min.Ab 12

Als ein Straßenarbeiter zerquetscht aufgefunden wird, schreibt man einem aus dem örtlichen Zoo entflohenen Elefanten die Schuld zu. Allerdings hat niemand am Tatort einen Elefanten gesehen und als Mulder und Scully die Ermittlungen aufnehmen, häufen sich die tödlichen Überfälle von unsichtbaren "Phantomtieren". Schließlich findet man die Leichen der Tiere, die die Angriffe verübt haben, viele Kilometer weit vom Tatort entfernt - und stellt fest, dass sie alle schwanger waren ...

