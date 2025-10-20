Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 2Folge 17
Folge 17: Die Kolonie (2)

44 Min.Ab 12

Scully wurde von dem außerirdischen Mörder der geklonten Agenten entführt, der als "Lösegeld" die Herausgabe von Mulders Schwester Samantha fordert. Bei der Übergabe wird Samantha getötet, doch kurz darauf steht Mulder einer ganzen Reihe von Frauen gegenüber, die genau wie Samantha aussehen. Die Verfolgung des Fremden führt Mulder bis in die Arktis, wo es auf einem amerikanischen Atom-U-Boot zum Showdown zwischen ihm und dem Außerirdischen kommt ...

