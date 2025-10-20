Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Kolonie (1)

20th CenturyStaffel 2Folge 16
Folge 16: Die Kolonie (1)

44 Min.Ab 12

Drei völlig identisch aussehende Ärzte fallen einer Serie von Brandanschlägen zum Opfer. Mulder und Scully finden heraus, dass es sich bei den Männern um geklonte Agenten der Sowjets handelt, die jetzt mit dem Einverständnis der USA von einem KGB-Killer beseitigt werden. Plötzlich muss Mulder sich auch noch privat mit unvorhergesehenen Ereignissen auseinandersetzen. Auf einmal taucht nämlich eine Frau auf, die behauptet, Mulders Schwester Samantha zu sein ...

