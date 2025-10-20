Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Blut

20th CenturyStaffel 2Folge 3
Blut

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 3: Blut

44 Min.Ab 12

In einer provinziellen Kleinstadt kommt es aus heiterem Himmel zu einer Reihe von blutigen Amokläufen. Mulder vermutet zunächst, dass ein illegales Insektengift für die Wahnsinnstaten verantwortlich ist, doch dann stellt er fest, dass bei allen Morden elektronische Geräte mit digitalen Displays zerstört wurden, die vielleicht zur Übermittlung unterschwelliger Botschaften dienten. Wurden die Täter auf diese Weise zur Durchführung ihrer grausamen Morde aufgefordert?

20th Century
