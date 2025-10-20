Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Der Zirkus
44 Min.Ab 12
In Gibsonton, Florida, wird ein missgebildeter Zirkusdarsteller ermordet. Die Tat passt zu einer Mordserie, die das ganze Land in Atem hält. Fox Mulder und Dana Scully untersuchen den Fall. Die beiden FBI-Agenten haben schon bald einen konkreten Verdacht: Der ehemalige Zirkusartist Lanny gesteht, dass sein Zwillingsbruder Leonard es schafft, seinen Wirtskörper zu verlassen. Mulder vermutet, dass Leonard auf seinen "Reisen" einen neuen Bruder sucht ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
