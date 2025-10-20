Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Zirkus

20th CenturyStaffel 2Folge 20
Der Zirkus

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 20: Der Zirkus

44 Min.Ab 12

In Gibsonton, Florida, wird ein missgebildeter Zirkusdarsteller ermordet. Die Tat passt zu einer Mordserie, die das ganze Land in Atem hält. Fox Mulder und Dana Scully untersuchen den Fall. Die beiden FBI-Agenten haben schon bald einen konkreten Verdacht: Der ehemalige Zirkusartist Lanny gesteht, dass sein Zwillingsbruder Leonard es schafft, seinen Wirtskörper zu verlassen. Mulder vermutet, dass Leonard auf seinen "Reisen" einen neuen Bruder sucht ...

