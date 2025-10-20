Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 23: Ferngesteuert
43 Min.Ab 12
Zwei scheinbar unmotivierte Morde führen Mulder und Scully in die amerikanische Provinz. Die selbst völlig fassungslosen Täter behaupten, in ihren Opfern ganz andere Personen gesehen zu haben. Mulder findet heraus, dass der Fernseher im Haus eines der Verdächtigen manipuliert wurde und möglicherweise unterschwellige Botschaften ausgestrahlt hat. Scully hat sich unterdessen einige Videos aus dem Besitz der Täter angesehen und verdächtigt plötzlich Mulder, übergelaufen zu sein ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
