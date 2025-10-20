Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 6Folge 21
Folge 21: Sporen

44 Min.Ab 12

Die Skelette eines Ehepaares, das erst seit drei Tagen vermisst wird, werden gefunden. Da Verwesung ausgeschlossen ist, interessiert sich Fox Mulder für den Fall. Er und Dana Scully stoßen auf seltsame, grünliche Schleimspuren. Als Mulder noch einmal den Fundort der Leichen untersucht, stößt er auf zwei Menschen, die für tot gehalten worden waren. Sie berichten, von Aliens entführt worden zu sein. Die Agenten ahnen nicht, dass sie bereits von tödlichen Sporen befallen sind.

