Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 7Folge 18
Folge 18: Hollywood

43 Min.Ab 12

Mulder und Scully werden bei ihren Ermittlungen in Washington von einem Drehbuchautor begleitet. Sie entdecken eine 40 Jahre alte Leiche, die zunächst ein Zombie zu sein scheint. Plötzlich taucht der Tote quicklebendig wieder auf.

