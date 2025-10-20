Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Hollywood
43 Min.Ab 12
Mulder und Scully werden bei ihren Ermittlungen in Washington von einem Drehbuchautor begleitet. Sie entdecken eine 40 Jahre alte Leiche, die zunächst ein Zombie zu sein scheint. Plötzlich taucht der Tote quicklebendig wieder auf.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren