Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Sternenlicht
43 Min.Ab 12
FBI-Agent Fox Mulder sieht ein, dass er sich endlich den Dämonen aus seiner Vergangenheit und Gegenwart stellen muss. Auch sucht er nach wie vor nach einer Erklärung für die Entführung seiner Schwester Samantha. Er trifft den Hellseher Harold Piller, der schon mehrfach an Fällen verschwundener Kinder mitgearbeitet hat. Piller weiß über Samantha Bescheid. Während sich die beiden auf einem Gräberfeld treffen, findet Dana Scully im Haus von Mulders Mutter rätselhafte Hinweise.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren