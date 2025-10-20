Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 9: Schlangen
43 Min.Ab 16
Ein junger Mann stirbt an zahlreichen Klapperschlangenbissen - zu einer Zeit, in der Schlangen ihren Winterschlaf halten. Da zudem keine Schlange gefunden wird, werden Fox Mulder und Dana Scully an den Tatort gerufen. Schon bald verdächtigen sie Enoch O'Connor, das Oberhaupt einer örtlichen fundamentalistischen Kirche, den Mann mit Schlangen getötet zu haben. Zudem soll er seine eigene Tochter geschwängert haben und will nun an ihr einen Exorzismus vornehmen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
