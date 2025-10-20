Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Zerbrochene Spiegel

20th CenturyStaffel 7Folge 16
Zerbrochene Spiegel

Folge 16: Zerbrochene Spiegel

43 Min.Ab 12

Fox Mulder soll das Verschwinden Martha Crittendons untersuchen. Einige Indizien deuten daraufhin, dass Martha mit der Geisterwelt Kontakt hatte. Als wenig später Marthas Leiche gefunden wird, verdächtigt man zunächst ihren Mann. Doch bald gibt es eine neue Spur: Fox Mulder ist überzeugt, dass eine eifersüchtige Ehefrau einen Dämon gerufen hat, um ihre Rivalin zu bestrafen. Wenig später hat Mulder eine erschreckende Begegnung mit dieser Frau ...

