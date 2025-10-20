Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Hunger

Staffel 7Folge 3
Hunger

Hunger

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 3: Hunger

43 Min.Ab 12

Fox Mulder und Dana Scully ermitteln in einem bizarren Mordfall: Das junge männliche Opfer hat ein Loch im Kopf, und ihm fehlt das Gehirn. Eine Spur führt die FBI-Agenten zu einer Hamburger-Kette, in der der vorbestrafte Mörder Derwood Spinks arbeitet. Als Spinks daraufhin nicht mehr zur Arbeit erscheint, scheint der Fall klar. Doch das ist ein Irrtum: Wenig später verschwinden zwei weitere Menschen. Auf Mulder wartet eine herbe Erfahrung ...

