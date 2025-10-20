Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 1: Böse Zeichen
43 Min.Ab 12
Fox Mulder liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Sein Gehirn weist derart starke Aktivität auf, dass diese ihn auf Dauer töten würde. Ein Versuch Skinners, Mulder mit der Hilfe von Michael Kritschgau wieder in die Gegenwart zurückzuholen, macht alles nur noch schlimmer: Mulder scheint unaufhaltsam seinem tödlichen Wahnsinn zu verfallen. Inzwischen macht Dana Scully, die sich mit mysteriösen Schriftzeichen an einem Raumschiff beschäftigt, eine seltsame Entdeckung.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
