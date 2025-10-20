Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 10: Alte Seelen
43 Min.Ab 12
Eine Familie wird von seltsamen Visionen heimgesucht. Als auf mysteriöse Weise die Tochter vor den Augen ihrer Eltern verschwindet, geht FBI-Agent Fox Mulder der Sache nach. Er entdeckt unheimliche Übereinstimmungen zwischen diesem Fall und der vermutlichen Entführung seiner Schwester durch Aliens vor mehr als 25 Jahren. Er ist überzeugt, diesmal dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch dann erleben Dana Scully, Fox Mulder und Chef Skinner eine Überraschung ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
