Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alte Seelen

20th CenturyStaffel 7Folge 10
Alte Seelen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 10: Alte Seelen

43 Min.Ab 12

Eine Familie wird von seltsamen Visionen heimgesucht. Als auf mysteriöse Weise die Tochter vor den Augen ihrer Eltern verschwindet, geht FBI-Agent Fox Mulder der Sache nach. Er entdeckt unheimliche Übereinstimmungen zwischen diesem Fall und der vermutlichen Entführung seiner Schwester durch Aliens vor mehr als 25 Jahren. Er ist überzeugt, diesmal dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch dann erleben Dana Scully, Fox Mulder und Chef Skinner eine Überraschung ...

20th Century
