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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 911vom 10.07.2026
Aktuell nach fünf vom 10.07.2026

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Aktuell nach fünf

Folge 911: Aktuell nach fünf vom 10.07.2026

20 Min.Folge vom 10.07.2026

12-Jähriger nach Messerattacke festgenommen | Weiterer Todesfall im Strafvollzug untersucht | Villacher Kirchtag modernisiert Sicherheitskonzept | 41 Millionen Euro für Recyclingzentrum-Neubau | CBD-Verkauf bleibt für Trafiken ein Nischenmarkt | Ein Spalier zum Volksschulabschluss | Sonnenbrillen: Worauf es wirklich ankommt | Wetter

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