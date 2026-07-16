Aktuell nach fünf vom 16.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 917: Aktuell nach fünf vom 16.07.2026
21 Min.Folge vom 16.07.2026
Polizeischülerin stirbt bei Alpinausbildung | Tablet-Ladevorgang löste Brand in Feuerwehrhaus aus | Teile des Gerichtsgebäudes in Bozen eingestürzt | Asbest: Strengere Regeln für Baustellen | Fußballberater Skender Fani und der Millionen-Nachlass | Feuerwehr fängt entlaufene Vogelspinne ein | Hitzewelle bringt Wildtierstationen an Grenzen | Promis bei Tosca-Premiere in St. Margarethen | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell nach fünf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2