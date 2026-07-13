Aktuell nach fünf vom 13.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach fünf
Folge 914: Aktuell nach fünf vom 13.07.2026
21 Min.Folge vom 13.07.2026
Hitze und Trockenheit belasten Kärnten | Polizei befreit Kind aus heißem Auto | Stmk.: Erstmals Wolf nach Freigabe entnommen | Diskussionen um Kettenhemd für Schafe | Pflegeheim im Burgenland wird geräumt | Kleinflugzeug-Absturz: Zwei Tote, zwei Überlebende | Zu schnell, zu gefährlich: Illegale E-Scooter im Visier | Südtirol krönt besten Traktorfahrer | Arlberg Classic: Oldtimer auf Alpen-Tour | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell nach fünf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2