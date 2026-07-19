Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 19.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 920vom 19.07.2026
Aktuell nach fünf vom 19.07.2026

Aktuell nach fünf vom 19.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Aktuell nach fünf

Folge 920: Aktuell nach fünf vom 19.07.2026

22 Min.Folge vom 19.07.2026

Brand in Wels: Akku explodiert in Wohnung | Koralmbahn wegen "Trainsurfern“ stundenlang gesperrt | Anrainer stellen sich Autoposer entgegen | Sorgen nach Felsstürzen für Wanderer | Rechtsstreit-Eskalation um Edelbordell-Bau droht | Erster Achtfach-Jackpot lässt Spieler träumen | Ski-Legende Maier führt durch Universum Doku | Treffen der Giganten im WM-Finale | Kohl vor Finale: "Sicherheitsvorkehrungen massiv" | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Aktuell nach fünf
ORF2
Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf

Alle 1 Staffeln und Folgen