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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 922vom 21.07.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 922: Aktuell nach fünf vom 21.07.2026

19 Min.Folge vom 21.07.2026

Viel Rauch aber keine Verletzte bei Dachstuhlbrand | Betrugsvorwurf: Pflegeheim muss geschlossen werden | Gefälschte Polizei-Mail: Frau mit Gefängnis gedroht | Fake-Carabiniere wollte Frau um Schmuck betrügen | Hoffnung auf weniger Delikte mit einheitlichen Verkehrsstrafen | Autobahn-Müll: ASFINAG im Einsatz | Hakenkreuze auf beschlagnahmte Gewehre entdeckt | Wetter

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