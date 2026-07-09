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Aktuell nach fünf
Folge 910: Aktuell nach fünf vom 09.07.2026
19 Min.Folge vom 09.07.2026
Tötungsdelikt: Verdächtiger in Nizza festgenommen | Medienrummel: Deutscher Milliardär sperrt Wanderweg | Urlaubszeit: Einbruchsschutz kennt keine Jahreszeit | Alkohol-Automaten: Händler unter Druck | Pink, Pink und nochmals Pink: WM löst Farbtrend aus | Frühere Ernte: Trockenheit setzt Weizen zu | Wetter
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