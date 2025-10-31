Alias - Die Agentin
Folge 12: Bombe im Kopf
41 Min.Ab 16
Sydney befindet sich im Mutterschutz, den sie jedoch sofort beendet, als sie von der Entführung ihres Freundes Will erfährt. Dahinter steckt Sloane, der von Prophet Five den Auftrag erhielt, Sydney für einen neuen Fall zu ködern. Das Team von APO fliegt sofort nach Moskau. Dort wird Sydney bei einem Kampf verletzt. Prophet Five hat dadurch, was die Organisation wollte: Sydneys DNA. Doch das ist nicht das einzige Problem von APO: In Wills Hinterkopf steckt eine Bombe!
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH