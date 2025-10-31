Alias - Die Agentin
Folge 16: Vergeltung
42 Min.Ab 16
Sloane nimmt Rachel und Marshall als Geiseln. Er will an den letzten Schlüssel von Rambaldis Geheimnis gelangen, um das Amulett entziffern zu können. Unterdessen kann APO die Mitglieder von Prophet Five identifizieren. Sydney ist auf die Hilfe von Marshalls Frau Carrie angewiesen, um Rachel und Marshall wiederzufinden. Jack hat derweil mit anderen Problemen zu kämpfen: Er muss das Gebäude der APO evakuieren, weil eine Bombe darin versteckt ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH