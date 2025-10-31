Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Vergeltung

DisneyStaffel 5Folge 16
Vergeltung

VergeltungJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 16: Vergeltung

42 Min.Ab 16

Sloane nimmt Rachel und Marshall als Geiseln. Er will an den letzten Schlüssel von Rambaldis Geheimnis gelangen, um das Amulett entziffern zu können. Unterdessen kann APO die Mitglieder von Prophet Five identifizieren. Sydney ist auf die Hilfe von Marshalls Frau Carrie angewiesen, um Rachel und Marshall wiederzufinden. Jack hat derweil mit anderen Problemen zu kämpfen: Er muss das Gebäude der APO evakuieren, weil eine Bombe darin versteckt ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen