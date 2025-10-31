Alias - Die Agentin
Folge 4: Mockingbird
42 Min.Ab 16
Mit Hilfe von Rachel Gibson gelingt es Dixon und Tom, das Bankkonto von Gordon Dean auf den Kaiman-Inseln vollständig zu leeren. Doch dadurch erkennt Dean, dass Rachel bei der Explosion in den Büroräumen nicht umgekommen ist und somit eine Gefahr für ihn darstellt. Als Sydney aus einem Casino in Monte Carlo einen Laptop stiehlt, der Deans Operationsarchiv enthalten soll, tappt sie in eine Falle. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH