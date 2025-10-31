Alias - Die Agentin
Folge 5: Wiederbelebung
41 Min.Ab 12
Als aus einem Militärlager in Frankfurt ein Medikament für Wiederbelebungsmaßnahmen gestohlen wird und auf einem Überwachungsbild Renée Rienne zu erkennen ist, wird klar, dass sie auch den Container mit der Leiche gestohlen hat. Sydney und Tom fliegen zu ihr und entdecken, dass sie die Leiche wiederbelebt habt: Offenbar ist es ihr Vater, der vor 23 Jahren von dem Prophet five-Mitglied Desantis entführt worden war ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH