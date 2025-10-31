Alias - Die Agentin
Folge 3: Substanz 33
42 Min.Ab 12
Aus einem Labor in Istanbul wird ein Nervengift namens "Substanz 33" gestohlen. Der Diebstahl ist mit Hilfe eines Hackers von außen erfolgt, der offenbar für Gordon Dean arbeitet und sich in Prag befindet. Sydney, Marshall und Tom Grace fliegen nach Prag, um den Hacker zu finden. Sie treffen auf Rachel Gibson, die behauptet, für die CIA zu arbeiten. Als Sydney ihr beweist, dass Gordon Dean eine kriminelle Organisation und keine geheime CIA-Abteilung leitet, bricht sie zusammen.
