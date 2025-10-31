Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

DisneyStaffel 5Folge 13
Alias - Die Agentin

Folge 13: 30 Sekunden

42 Min.Ab 12

Kelly entdeckt, dass Sydneys Erzfeindin Anna Espinoza die Seite 47 von Rambaldis Manuskript an Prophet Five weitergegeben hat. APO stellt jedoch bei einem Treffen mit dem Kunstexperten Moritz Koller fest, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Das Team versucht, Anna zu finden, nicht ahnend, dass sie sich zu einem Klon von Sydney verwandelt hat. Währenddessen erwacht Nadia aus dem Koma und macht eine interessante Entdeckung bei ihrem Vater zu Hause ...

