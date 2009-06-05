Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 064
Alisa verbringt eine Nacht mit Paul und fühlt sich gut dabei. Christian versetzt die Begegnung mit Alisa und Paul, die sehr vertraut miteinander scheinen, einen schmerzvollen Stich, doch er kümmert sich weiterhin aufopfernd um Ellen, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und beim Anblick ihres Spiegelbilds in einem stillen Moment zusammenbricht. Ellens aufgelöster Zustand veranlasst Christian zu einer impulsiven Reaktion: Er macht Ellen einen Heiratsantrag. Unterdessen öffnet Karl versehentlich einen Brief der Bank, der für Alisa bestimmt war und erkennt schockiert, dass die Bank Alisa wegen ihrer Schulden großen Druck macht. Gudrun ist entschlossen, Alisa zu helfen - notfalls auch gegen deren Willen.
