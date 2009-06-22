Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 075
43 Min.Folge vom 22.06.2009Ab 12
Alisas Euphorie, an Ellens Brautkleid zu arbeiten, ist mittlerweile Ernüchterung gewichen, fühlt sie sich dadurch doch immer an Christian erinnert. Als Christian von dem Auftrag erfährt, kocht er vor Wut: Christian empfindet Alisas Engagement als Einmischung in sein intimstes Privatleben. Aufgebracht stürmt er zu Alisa, um sie zur Rede zu stellen. Doch dann geschieht etwas, das ihm den Atem stocken lässt. Mona hat Probleme ganz anderer Natur: Sie kann nicht glauben, dass Robert ihr heimlicher Verehrer ist. Robert beschließt, um Monas Liebe zu kämpfen.
Genre:Soap
12
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises