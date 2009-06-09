Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 066
Alisa steckt in der Klemme: Gudrun und Karl bestehen darauf, Alisas Schulden durch das Auflösen ihrer Lebensversicherung zu tilgen. Sie sind verstört, als Alisa ihr Geld nicht annehmen und sich stattdessen von Liliana finanziell unterstützen lassen will. Alisa sucht Rat bei Liliana und beschließt daraufhin, das Angebot der Eltern schließlich doch anzunehmen. Mona hingegen gehen die ständigen Männer-Vorschläge ihrer Mutter Francesca gehörig auf die Nerven. Um nicht weiter von ihr unter Druck gesetzt zu werden, behauptet Mona, dass es bereits einen Mann in ihrem Leben gibt. Als Francesca plötzlich unangemeldet in Schönroda aufkreuzt, gerät Monas Leben aus den Fugen.
