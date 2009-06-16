Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 071

Staffel 5Folge 11vom 16.06.2009
43 Min.Folge vom 16.06.2009

Alisa plant mit großem Elan ihr Kristallschmuckatelier, das sie gemeinsam mit Liliana eröffnen will. Auch die Begegnung mit Christian und Ellen an ihrer zukünftigen Arbeitsstätte kann Alisas Begeisterung nicht dämpfen. Christian hingegen schmerzt Alisas Distanz. Gudrun versteigt sich immer mehr in den Gedanken, dass Liliana die Mutter von Alisa und Jonas sein könnte. Sie fürchtet, ihre Kinder an Liliana zu verlieren, zumal sie mit Bestürzung feststellen muss, dass sich Alisa und Liliana auch noch blendend verstehen. Karl steht Gudruns Verdacht skeptisch gegenüber. Doch als er den Ohrring mit Alisas Anhänger vergleicht, muss er feststellen, dass die Ähnlichkeit frappierend ist ...

Telenovela
