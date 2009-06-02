Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 061

TelenovelaStaffel 5Folge 1vom 02.06.2009
43 Min.Folge vom 02.06.2009Ab 6

Alisa erfährt, dass Christian und Ellen wieder ein Paar sind. Sie ist am Boden zerstört, doch sie versucht, stark zu bleiben und nach vorne zu blicken. Dies scheint ihr zunächst auch zu gelingen, doch als sie Christian und Ellen zufällig zusammen sieht, fällt sie in ein großes, schwarzes Loch. Christian entgeht Alisas Kummer nicht. Doch als er ihr seine Beweggründe für die Beziehung mit Ellen erklären möchte, wird er von Alisa mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert, die alles in ihm zum Wanken bringt.

