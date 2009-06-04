Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 063

TelenovelaStaffel 5Folge 3vom 04.06.2009
43 Min.Folge vom 04.06.2009Ab 6

Alisa schwankt zwischen Trauer und Wut, als Christian glaubt, Alisa habe sich die Affäre zwischen Oskar und Ellen nur ausgedacht, um ihn zurückzugewinnen. Sie bricht endgültig mit Christian. Auch Paul ist wütend und verzweifelt, als er feststellt, dass er weiterhin von Oskar abhängig und zum Schweigen verurteilt ist. In ihrem Kummer suchen Alisa und Paul Trost beieinander. Bernhardt Hundt hingegen läuft die Zeit davon: Karl ist ihm und Oskar auf die Spur gekommen. Fieberhaft versucht Bernhardt zu verhindern, dass Karl und Ludwig den falschen Prototypen in seinem Schrank entdecken.

Telenovela
