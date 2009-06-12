Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 9vom 12.06.2009
43 Min.Folge vom 12.06.2009Ab 6

Gudrun ist verärgert, dass Alisa so viel Risikofreude an den Tag legt. Doch Alisa lässt sich nicht in ihrem Traum beirren und sucht nach einer Möglichkeit, das Startkapital für ihre Selbstständigkeit aufzubringen. Als Gudrun davon erfährt, dass Alisa sich an Liliana gewandt hat und mit ihr eine geschäftliche Partnerschaft eingehen will, ist sie fassungslos. Christian hingegen gelingt es, Ludwig durch einen gemeinsamen Besuch am Westufer von seinen Plänen für die Renaturierung des Sees zu überzeugen. Dabei wird er unverhofft an Alisa erinnert.

