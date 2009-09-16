Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 130
Alisa weist Christian zurück, und macht sowohl ihm als auch Paul klar, dass die Trennung von Paul nichts mit Christian zu tun hat. Während Alisa sich eine Beziehungspause verordnet, will Paul weiter um sie kämpfen. Mit Hilfe von Heidi stürzt sie sich in ihre Arbeit und erhält dabei unerwarteten Beistand. Oskar hadert mit seinem Schicksal, denn laut Ludwigs Vermächtnis soll Oskar die Führung der Firma zukünftig mit Christian teilen. Ludwig hingegen findet endlich wieder emotionale Nähe zu Liliana. Auch als Oskars Vaterschaft bezüglich Caro zu einem Skandal hochstilisiert wird, behält Ludwig einen kühlen Kopf und rettet so den Kundenempfang der Firma. Als er jedoch mitbekommt, dass auch Oskar hinter den dubiosen Waffengeschäften der Firma steckt, stellt er seinen Bruder zur Rede. Es kommt zu einem Eklat mit tragischen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick